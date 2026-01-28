«Пари НН», МБА‑МАИ, «Динамо-Владивосток», и ЦСКА-2 сыграют в «Финале четырех» Кубка России

МБА‑МАИ дома обыграл «Химки» (87:64), компенсировав поражение в первой встрече (71:80).
ЦСКА-2 в ответной игре победил «Новосибирск» со счетом 79:63, взяв реванш за поражение в первом матче (59:71).
«Динамо-Владивосток» вырвало победу у челябинского «Динамо» (92:91). В первом матче также была сильнее команда из Владивостока (72:71).
«Пари НН» в ответной домашней игре разгромил дубль «Зенита» — 85:62. В первом матче была сильнее санкт-петербургская команда (84:83).
«Финал четырех» Кубка России пройдет с 13 по 15 марта, место его проведения пока не объявлено.