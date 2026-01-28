Стивен Адамс выбыл до конца сезона

Для «Рокетс» его потеря станет серьезным ударом — в текущем сезоне Адамс в среднем набирал 5,9 очка и совершал 8,6 подбора за игру, будучи важным силовым игроком передней линии. Основная нагрузка на позиции центрового теперь ляжет на Алперена Шенгюна и Клинта Капелу, которому предстоит расширить свою роль.