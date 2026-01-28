Для «Рокетс» его потеря станет серьезным ударом — в текущем сезоне Адамс в среднем набирал 5,9 очка и совершал 8,6 подбора за игру, будучи важным силовым игроком передней линии. Основная нагрузка на позиции центрового теперь ляжет на Алперена Шенгюна и Клинта Капелу, которому предстоит расширить свою роль.
Стивен Адамс выбыл до конца сезона
Центровой «Хьюстона» Стивен Адамс выбыл до конца сезона. Как сообщает инсайдер Шэмс Чарания, игрок перенес операцию на левом голеностопе, который он травмировал 18 января в матче против «Нового Орлеана».