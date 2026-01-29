Брайан Уиндхорст: «Голден Стэйт» может собрать лучшее предложение по Яннису Адетокумбо"

«Если речь идет о прямом обмене, то нужно смотреть на команды, которые могут дать максимум возможностей. “Голден Стэйт” сразу выходит в топ списка: они владеют всеми своими будущими драфт-активы, они могут отдать до четырех пиков первого раунда плюс обмены.
Там есть Стеф Карри, и команде срочно нужен еще один суперзвездный игрок. Именно с «Уорриорз» начинается этот разговор. Всем остальным придется перебивать сильное предложение «Голден Стэйт», если оно появится", — заявил Уиндхорст в эфире NBA Today.