Брайан Уиндхорст: «Голден Стэйт» может собрать лучшее предложение по Яннису Адетокумбо"

«Если речь идет о прямом обмене, то нужно смотреть на команды, которые могут дать максимум возможностей. “Голден Стэйт” сразу выходит в топ списка: они владеют всеми своими будущими драфт-активы, они могут отдать до четырех пиков первого раунда плюс обмены.