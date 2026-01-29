Леброн Джеймс не сдержал слез после трибьют-видео от «Кливленда»

Джеймс отыграл 11 сезонов за «Кэвальерс», 5 раз выведя команду в финал НБА и принеся клубу единственный в его истории чемпионский титул.
Сегодня «Лейкерс» разгромно уступили «Кэвс» (99:129), на счету Джеймса 11 очков (3 из 10 с игры), 3 подбора и 5 передач.
Узнать больше по теме
Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.Читать дальше