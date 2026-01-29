Джейсон Тейтум изменил планы и рассматривает возможность пропустить весь текущий сезон

«Теперь это вопрос — вернется ли он вообще в этом сезоне. Мне сообщили, что есть несколько факторов, которые привели его к этой мысли. Сам Тейтум лично говорил мне, что вернется в какой-то момент сезона. Я слышал, что он был уже близок, но источники в лиге сообщили мне, что ситуация изменилась», — заявил Хэйнс.
«Селтикс» уверенно начали сезон без Тейтума, одержав 29 побед при 18 поражениях в первых 47 играх, что позволяет им удерживать вторую позицию в Восточной конференции.
На прошлой неделе в Детройте Тейтум продемонстрировал прогресс в восстановлении перед журналистами, отработав полноценные 45 минут тренировки, включающей упражнения с мячом и игру один на один с ассистентом тренера Тони Доббинсом.