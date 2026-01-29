Ричмонд
Лука Дончич повредил ногу, отпрыгнув на край паркета после степ-бэка

Суперзвезда «Лейкерс» Лука Дончич был вынужден покинуть площадку матча против «Клвленда» после того, как его нога соскользнула с края паркета вниз, когда словенец отпрыгивал назад, исполнив степ-бэк.

Источник: Спортс"

Дончич хромая направился в раздевалку, но вскоре смог продолжить матч и набрать итоговые 29 очков (12 из 20 с игры).

«Лос-Анджелес» разгромно уступил «Кэвальерс» — 99:129.