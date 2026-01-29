Ричмонд
Джо Маззулла едва не опрокинул Сэма Кэсселла, споря с судьями

В одном из эпизодов матча против «Атланты» главный тренер «Бостона» Джо Маззулла начал резко спорить с арбитрами. Ассисент «Селтикс» Сэм Кэсселл попытался удержать Маззуллу подальше, но тот отказался успокаиваться, едва не опрокинув своего коллегу.

Возмущение Маззуллы не повлияло на решение судей, которое осталось в силе, и «Атланта» пробила 2 штрафных.

Встреча команд закончилась победой «Хоукс» — 117:106.