Стефен Карри об отношениях с фронт-офисом: «Если появляется что-то конкретное, со мной это обсудят. А если нет, мне не обязательно знать, что происходит»

С фрон-офисом у нас есть доверие и постоянная коммуникация. Это началось с Боба (Майерса) и перешло к Майку (Данливи). Это не значит, что каждый разговор идет так, как хочу я. И не значит, что они всегда получают тот отклик, который хотят. Но это сотрудничество. Повторюсь, это не моя работа — принимать решения. Но важно быть в команде и культуре, где я знаю: если появляется что-то конкретное, со мной это обсудят. А если нет, мне не обязательно знать, что происходит«, — подытожил лидер “Уорриорз”.