Стефен Карри об отношениях с фронт-офисом: «Если появляется что-то конкретное, со мной это обсудят. А если нет, мне не обязательно знать, что происходит»

"Мы понимаем, что разговоры идут постоянно. Но я никогда не ухожу в гипотетические варианты. Это пустая трата времени и энергии. Это не моя работа. Уверен, генменеджер Майк Данливи и весь фронт-офис делают звонки, изучают рынок, смотрят, что происходит. И если появляется что-то действительно серьезное, реальное — тогда мы обсуждаем это. Потом принимаются решения. Таков наш процесс, он всегда был таким. Думаю, так будет и в ближайшие полторы недели.
Наша работа — продолжать выигрывать матчи. Держать максимальную энергию внутри команды. Мы не оторваны от того, что происходит в лиге. Мы слышим слухи, разговоры об обменах, кто доступен, кто на рынке. Я понимаю, что происходит, но сейчас главное — продолжать побеждать. Если мы потеряем фокус на площадке, все остальное не будет иметь значения.
С фрон-офисом у нас есть доверие и постоянная коммуникация. Это началось с Боба (Майерса) и перешло к Майку (Данливи). Это не значит, что каждый разговор идет так, как хочу я. И не значит, что они всегда получают тот отклик, который хотят. Но это сотрудничество. Повторюсь, это не моя работа — принимать решения. Но важно быть в команде и культуре, где я знаю: если появляется что-то конкретное, со мной это обсудят. А если нет, мне не обязательно знать, что происходит«, — подытожил лидер “Уорриорз”.