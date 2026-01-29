Джексон Хэйс и Картер Брайант стали первыми участниками конкурса данков-2026

Ранее стало известно, что действующий трехкратный чемпион Мэк Маккланг пропустит состязание в этом году.
Уикенд Матча всех звезд состоится в Лос-Анджелесе с 13 по 15 февраля.
Джексон Хэйс исполнил культовый данк «Ист-Бэй» в матче с «Чикаго».
Центровой «Лейкерс» Джексон Хэйс и форвард «Сан-Антонио» Картер Брайант согласились принять участие в конкурсе данков в рамках Матча всех звезд НБА-2026, сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.
