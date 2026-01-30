Ричмонд
НБА объявила новые даты перенесенных матчей

НБА объявила о переносе двух матчей, которые были отложены на неделе из-за неблагоприятных погодных условий в регионах Далласа и Мемфиса, и скорректировала расписание еще двух игр.

Источник: Спортс"

Матч «Денвер» — «Мемфис» перенесен на 19 марта, «Даллас» — «Милуоки» пройдет 1 апреля. Также игру «Нью-Йорк» — «Мемфис» сдвинут с 19 марта на 2 апреля, а «Даллас» — «Мемфис» — с 2 апреля на 13 марта.

Начало всех указанных встреч — в 03.00 по Москве.