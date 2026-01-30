Ричмонд
Майкл Портер удостоился стоячей овации в Денвере

Перед сегодняшним матчем против «Денвера» форвард «Бруклина» Майкл Портер получил теплый прием на гостевой арене.

Источник: Спортс"

Портер был выбран «Наггетс» под 14-м номером на драфте 2018 года и провел в команде 6 сезонов. В 2023 году форвард помог клубу завоевать первый в его истории чемпионский титул.

Прошлым летом «Денвер» обменял Портера в «Бруклин» на Кэмерона Джонсона.