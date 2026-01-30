Леброн Джеймс о матче в Кливленде: «Вполне возможно, что это моя последняя игра здесь»

На пресс-конференции у 41-летней суперзвезды НБА спросили, возникали ли у него подобные мысли по ходу встречи.
«Слушайте, ну да. Такое происходит по ходу каждого матча во время наших выездов. Я стараюсь не принимать все эти моменты как должное, ценить их. Потому что это может быть… Решение о будущем еще не принято, но, вполне возможно, что все так и получится», — признался Джеймс.
