Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Леброн Джеймс о матче в Кливленде: «Вполне возможно, что это моя последняя игра здесь»

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс после матча с «Кавальерс» в родном для него Кливленде в среду допустил, что больше не сыграет на местной арене.

Источник: Sports

На пресс-конференции у 41-летней суперзвезды НБА спросили, возникали ли у него подобные мысли по ходу встречи.

«Слушайте, ну да. Такое происходит по ходу каждого матча во время наших выездов. Я стараюсь не принимать все эти моменты как должное, ценить их. Потому что это может быть… Решение о будущем еще не принято, но, вполне возможно, что все так и получится», — признался Джеймс.

Узнать больше по теме
Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.
Читать дальше