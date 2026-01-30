Ричмонд
У Бронни Джеймса появился фирменный логотип

Защитник «Лейкерс» Бронни Джеймс представил свой фирменный логотип от Nike в Кливленде, где начиналась карьера его отца Леброна Джеймса.

Джеймс-младший в среду вышел на игру против «Кавальерс» в кроссовках LeBron Witness 9 в эксклюзивной расцветке. Также на обуви впервые была нанесена строчная буква «B» с цифрой 9 внутри — отсылка к игровому номеру баскетболиста.

Логотип Бронни продолжил недавнюю тенденцию использования инициалов известных спортсменов для логотипов Nike, ранее подобное было замечено на экипировке звезды WNBA Кейтлин Кларк и испанского теннисиста Карлоса Алькараса.

