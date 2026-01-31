Ричмонд
Овечкин посетил матч НБА между «Вашингтоном» и «Лейкерс». Он сидел в первом ряду — обменялся рукопожатием с Леброном и подстраховал Дончича в одном из эпизодов

Капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин посетил матч НБА между «Вашингтон Уизардс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» (111:142).

40-летний хоккеист сидел в первом ряду — прямо у площадки.

Он обменялся рукопожатием с Леброном Джеймсом, а в одном из эпизодов игры подстраховал другого игрока «Лос-Анджелеса» — Луку Дончича.

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
