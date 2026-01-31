Овечкин посетил матч НБА между «Вашингтоном» и «Лейкерс». Он сидел в первом ряду — обменялся рукопожатием с Леброном и подстраховал Дончича в одном из эпизодов

40-летний хоккеист сидел в первом ряду — прямо у площадки.
Он обменялся рукопожатием с Леброном Джеймсом, а в одном из эпизодов игры подстраховал другого игрока «Лос-Анджелеса» — Луку Дончича.
