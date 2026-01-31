Ричмонд
Овечкин встретился с Леброном после матча НБА между «Вашингтоном» и «Лейкерс». Они обменялись формой и сделали совместное фото с сыновьями хоккеиста

Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин встретился с Леброном Джеймсом после матча НБА между «Вашингтон Уизардс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» (111:142).

Источник: Спортс"

Лучший снайпер в истории регулярок НХЛ и лучший бомбардир в истории регулярок НБА обменялись игровой формой своих команд и сделали совместное фото с сыновьями хоккеиста.

«Спасибо, бро», — сказал Овечкин. «Ага, бро», — ответил Леброн.

Также баскетболист дал автограф еще одному игроку «Кэпиталс» — белорусскому форварду Алексею Протасу.

Фото: соцсети «Вашингтона».

Овечкин посетил матч НБА между «Вашингтоном» и «Лейкерс». Он сидел в первом ряду — обменялся рукопожатием с Леброном Джеймсом и подстраховал Дончича в одном из эпизодов.

