Овечкин встретился с Леброном после матча НБА между «Вашингтоном» и «Лейкерс». Они обменялись формой и сделали совместное фото с сыновьями хоккеиста

Лучший снайпер в истории регулярок НХЛ и лучший бомбардир в истории регулярок НБА обменялись игровой формой своих команд и сделали совместное фото с сыновьями хоккеиста.
«Спасибо, бро», — сказал Овечкин. «Ага, бро», — ответил Леброн.
Также баскетболист дал автограф еще одному игроку «Кэпиталс» — белорусскому форварду Алексею Протасу.
Фото: соцсети «Вашингтона».
Овечкин посетил матч НБА между «Вашингтоном» и «Лейкерс». Он сидел в первом ряду — обменялся рукопожатием с Леброном Джеймсом и подстраховал Дончича в одном из эпизодов.
