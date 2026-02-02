Леброн Джеймс, Джамал Мюррэй, Дени Авдия и Норман Пауэлл — среди запасных на Матч всех звезд НБА

От Западной конференции:
Дени Авдия («Портленд»).
Девин Букер («Финикс»).
Кевин Дюрэнт («Хьюстон»).
Энтони Эдвардс («Миннесота»).
Чет Холмгрен («Оклахома»).
Леброн Джеймс («Лейкерс»).
Джамал Мюррэй («Денвер»).
От Восточной конференции:
Скотти Барнс («Торонто»).
Джейлен Дюрен («Детройт»).
Джейлен Джонсон («Атланта»).
Донован Митчелл («Кливленд»).
Норман Пауэлл («Майами»).
Паскаль Сиакам («Индиана»).
Карл-Энтони Таунс («Нью-Йорк»).
В новом формате всех игроков разделят на три команды: две команды из баскетболистов США и одну команду международных звезд. Они сыграют между собой, после чего две лучшие выйдут в финал.
Матч всех звезд 2026 года пройдет 15 февраля на домашней арене «Клипперс».