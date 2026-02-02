Ричмонд
Леброн Джеймс, Джамал Мюррэй, Дени Авдия и Норман Пауэлл — среди запасных на Матч всех звезд НБА

НБА представила имена игроков, которых выбрали для участия в Матче всех звезд в качестве запасных.

Источник: Спортс"

От Западной конференции:

Дени Авдия («Портленд»).

Девин Букер («Финикс»).

Кевин Дюрэнт («Хьюстон»).

Энтони Эдвардс («Миннесота»).

Чет Холмгрен («Оклахома»).

Леброн Джеймс («Лейкерс»).

Джамал Мюррэй («Денвер»).

От Восточной конференции:

Скотти Барнс («Торонто»).

Джейлен Дюрен («Детройт»).

Джейлен Джонсон («Атланта»).

Донован Митчелл («Кливленд»).

Норман Пауэлл («Майами»).

Паскаль Сиакам («Индиана»).

Карл-Энтони Таунс («Нью-Йорк»).

В новом формате всех игроков разделят на три команды: две команды из баскетболистов США и одну команду международных звезд. Они сыграют между собой, после чего две лучшие выйдут в финал.

Матч всех звезд 2026 года пройдет 15 февраля на домашней арене «Клипперс».

