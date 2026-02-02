Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Терри Розир выиграл арбитражное разбирательство c НБА, его зарплата будет разблокирована

В понедельник независимый арбитраж вынес решение в пользу защитника «Майами» Терри Розира в споре с НБА по поводу выплат, возникшем после его федерального обвинения в рамках расследования, связанного с азартными играми, сообщают источники ESPN.

Источник: Спортс"

Это означает, что зарплата Розира будет разблокирована с эскроу-счета. Арбитраж постановил, что согласно условиям Коллективного соглашения, игроки не могут быть отправлены в неоплачиваемый отпуск, за исключением случаев домашнего насилия или насилия над детьми.