Это означает, что зарплата Розира будет разблокирована с эскроу-счета. Арбитраж постановил, что согласно условиям Коллективного соглашения, игроки не могут быть отправлены в неоплачиваемый отпуск, за исключением случаев домашнего насилия или насилия над детьми.
Терри Розир выиграл арбитражное разбирательство c НБА, его зарплата будет разблокирована
В понедельник независимый арбитраж вынес решение в пользу защитника «Майами» Терри Розира в споре с НБА по поводу выплат, возникшем после его федерального обвинения в рамках расследования, связанного с азартными играми, сообщают источники ESPN.