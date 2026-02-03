Переговоры по обмену Джеймса Хардена на Дариуса Гарлэнда находятся на продвинутой стадии

26-летний Гарлэнд в этом сезоне борется с травмами. Он пропустил первые семь игр «Кливленда», восстанавливаясь после операции на пальце ноги в межсезонье, и не играет с 16 января из-за растяжения голеностопа. В 26 проведенных матчах защитник приносил своей команде в среднем 18 очков.