«Уорриорз» включились в активные переговоры об обмене Дрэймонда Грина

Генеральный менеджер «Уорриорз» Майк Данливи и владелец клуба Джо Лэйкоб настроены на масштабные сделки — в том числе рассматривают маловероятный, но амбициозный вариант с приобретением Янниса Адетокумбо.
Чтобы сбалансировать зарплаты в потенциальных обменах, «Голден Стэйт» придется включить в сделки либо травмированного Джимми Батлера (его зарплата в следующем сезоне составит 56,8 миллиона долларов), либо Дрэймонда Грина с опцией игрока на 27,6 миллиона долларов.
Более скромный контракт Грина упрощает его обмен, а его текущая физическая форма и способность усилить команду‑претендента делают его более привлекательным для «Милуоки» и других клубов, участвующих в переговорах в преддверии дедлайна.