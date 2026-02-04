Джордан Отт и Чарльз Ли стали лучшими тренерами января в НБА

Отт привел свою команду к результату 11−5 на Западе, на данный момент команда идет на 7-м месте в конференции.
«Хонетс», под руководством Ли, завершили месяц с показателем 11−6 и занимают 11-е место на Востоке.
Джордан Отт из «Финикса» и Чарльз Ли из «Шарлотт» стали лучшими главными тренерами в НБА по итогам января.
Отт привел свою команду к результату 11−5 на Западе, на данный момент команда идет на 7-м месте в конференции.
«Хонетс», под руководством Ли, завершили месяц с показателем 11−6 и занимают 11-е место на Востоке.