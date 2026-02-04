Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Джордан Отт и Чарльз Ли стали лучшими тренерами января в НБА

Джордан Отт из «Финикса» и Чарльз Ли из «Шарлотт» стали лучшими главными тренерами в НБА по итогам января.

Отт привел свою команду к результату 11−5 на Западе, на данный момент команда идет на 7-м месте в конференции.

«Хонетс», под руководством Ли, завершили месяц с показателем 11−6 и занимают 11-е место на Востоке.