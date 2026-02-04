Джеймс Харден: «Вижу возможность выиграть титул в “Кливленде”, там шансы выше»

По словам репортера Рамоны Шелберн, Харден отрицает, что запросил у команды обмен.
"В жизни, не только в баскетболе, когда что-то не складывается, можно завершить отношения без надрыва. Просто не видно совместного будущего. Возможно, вы переросли друг друга. В других ситуациях так не вышло. Поэтому я уважаю Стива Балмера и Тая Лю. Они не поставили меня в сложное положение, как бы другие этого не ждали.
Не хотел держать в заложниках будущее «Клипперс». Им нужен шанс на нормальную перестройку и работу на драфте.
В «Кливленде» вижу возможность выиграть на Востоке. У них отличная команда, тренерский штаб и все остальное. Как бы я ни хотел остаться в Лос-Анджелесе и продолжать попытки, я все еще не побеждал. Там мои шансы выше.
У нас были чертовски хорошие 2,5 года. Мы не достигли наших целей, но получили отличный опыт, замечательные победы, радостные моменты и воспоминания.
Это все-таки бизнес. Обе стороны получили, что хотели. Все счастливы. Воодушевлен новым этапом в «Кливленде». Продолжаю гнаться за своим первым титулом, сделаю все для победы", — заключил Харден.