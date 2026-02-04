Энтони Дэвис — худший по эффективности бросков в НБА в 2020‑х годах, среди игроков с 2000+ попыток

По данным аналитика Кирка Голдсберри, новичок «Вашингтона» Энтони Дэвис находится на последнем месте по эффективности бросков с игры среди 121 игрока НБА, совершившего не менее 2000 попыток в 2020-х годах. На каждый свой бросок центровой в среднем приносит команде лишь 0,82 очка.
В антирейтинг также вошли форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо (0,83 очка за бросок) и разыгрывающий «Сакраменто» Расселл Уэстбрук (0,86).
В текущем сезоне Энтони Дэвис сыграл 20 матчей за «Даллас», набирая в среднем 20,4 очка при 50.6% реализации бросков с игры.