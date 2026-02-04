Джексон Хэйс дисквалифицирован на один матч за толчок талисмана «Вашингтона»

По информации Дэна Уойке из The Athletic, талисман «Уизардс» G‑Wiz не получил травм и, как ожидается, сможет участвовать в следующем домашнем матче.
Хэйс отбудет дисквалификацию 6 февраля, когда «Лейкерс» примут на своей арене «Филадельфию».
Центровой «Лейкерс» Джексон Хэйс дисквалифицирован на один матч без выплаты зарплаты за толчок талисмана «Вашингтона». Инцидент произошел во время представления игроков перед игрой.
