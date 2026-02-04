Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Джексон Хэйс дисквалифицирован на один матч за толчок талисмана «Вашингтона»

Центровой «Лейкерс» Джексон Хэйс дисквалифицирован на один матч без выплаты зарплаты за толчок талисмана «Вашингтона». Инцидент произошел во время представления игроков перед игрой.

Источник: Спортс"

По информации Дэна Уойке из The Athletic, талисман «Уизардс» G‑Wiz не получил травм и, как ожидается, сможет участвовать в следующем домашнем матче.

Хэйс отбудет дисквалификацию 6 февраля, когда «Лейкерс» примут на своей арене «Филадельфию».