Фред Катц: «В этом сезоне клубы НБА завершают сделки заранее из-за проблем с медкомиссиями на прошлом дедлайне»

«Один человек из фронт-офиса подсказал мне такую мысль: возможно, в этом году мы видим так много обменов во вторник и среду, потому что прошлогодние проблемы с медосмотрами на дедлайне всех сильно напугали. Особенно ситуация с Марком Уильямсом — ту сделку “Лейкерс” уже не смогли скорректировать. Если завершить обмен заранее, то при проблемах с медосмотром сделку можно будет пересмотреть», — написал Катц на своей странице в соцсети X.