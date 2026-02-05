Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лонзо Болл перейдет в «Юту», Джок Лэндейл — в «Атланту» в результате трехстороннего обмена, Болл будет отчислен

«Юта», «Кливленд» и «Атланта» проведут трехсторонний обмен.

Главной частью сделки станет переход защитника «Кавальерс» Лонзо Болла (28 лет, 198 см) в «Джаз». Это позволит его прежней команде снизить налог на роскошь со 120 до 65 миллионов и подписать Нэйкуана Томлина на стандартный контракт.

Ожидается, что Болл будет отчислен и получит статус свободного агента.

Вместе с ним в «Юту» будут отправлены 2 драфт-пика второго раунда.

Другой частью сделки станет переход центрового Джока Лэндейла (30 лет, 211 см) из «Юты» в «Атланту». «Джаз» получат денежную компенсацию.

Лэндейл оказался в «Юте» в результате сделки по Джарену Джексону.