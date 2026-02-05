Лонзо Болл перейдет в «Юту», Джок Лэндейл — в «Атланту» в результате трехстороннего обмена, Болл будет отчислен

Главной частью сделки станет переход защитника «Кавальерс» Лонзо Болла (28 лет, 198 см) в «Джаз». Это позволит его прежней команде снизить налог на роскошь со 120 до 65 миллионов и подписать Нэйкуана Томлина на стандартный контракт.
Ожидается, что Болл будет отчислен и получит статус свободного агента.
Вместе с ним в «Юту» будут отправлены 2 драфт-пика второго раунда.
Другой частью сделки станет переход центрового Джока Лэндейла (30 лет, 211 см) из «Юты» в «Атланту». «Джаз» получат денежную компенсацию.
Лэндейл оказался в «Юте» в результате сделки по Джарену Джексону.