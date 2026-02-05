Кириленко об Овечкине: «Сашка играет в баскетбол очень прилично. Если захочет когда-то участвовать в Медиалиге, место в команде Dawgs свободно»

— Ну, конечно же, нет. Если бы он тренировался, регулярно занимался баскетболом, то почему нет? Но так вот с кондачка, как говорят, зайти и вдруг сразу начать играть… мне кажется, это нереально. Саня играет в баскетбол очень прилично, но если мы говорим про профессиональную составляющую, динамика другая, — сказал Кириленко.