Кендрик Перкинс: «Когда я пришел в лигу, главные звезды команд были неприкасаемыми. Сейчас все иначе»

«Сейчас совсем другое время. Главные звезды команд больше не являются неприкасаемыми. За последние два сезона мы увидели, как их постоянно обменивают… Луку Дончича обменяли, Энтони Дэвиса — дважды, Трэя Янга, Кей Ди [Кевина Дюрэнта]… Когда я пришел в лигу в 2003 году, ты знал, что такие игроки останутся в своих командах. Они были неприкасаемыми. Сейчас все иначе», — сказал Перкинс в эфире NBA Today.