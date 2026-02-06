Ричмонд
Никил Александер-Уокер забросил победный средний с разворота

Защитник «Атланты» Никил Александер-Уокер стал главным героем матча против «Юты», забросив победный мяч за 1,3 секунды до конца.

По итогам встречи 27-летний баскетболист принес своей команде 23 очка (9 из 15 с игры, 0 из 3 из-за дуги, 5 из 5 с линии), 2 подбора и 5 передач.

«Хоукс» выиграли шестой из последних восьми матчей — 121:119.