Никил Александер-Уокер забросил победный средний с разворота

По итогам встречи 27-летний баскетболист принес своей команде 23 очка (9 из 15 с игры, 0 из 3 из-за дуги, 5 из 5 с линии), 2 подбора и 5 передач.
«Хоукс» выиграли шестой из последних восьми матчей — 121:119.
Защитник «Атланты» Никил Александер-Уокер стал главным героем матча против «Юты», забросив победный мяч за 1,3 секунды до конца.
