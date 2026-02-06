Док Риверс и «Бакс» пошутили над Шэмсом Чаранией после дедлайна. Клуб сохранил Янниса, несмотря на слухи

Риверс спросил журналистов, хотят ли они получить свежие новости о греческом форварде, а затем упомянул о том, что звезда «Бакс» выступит тренером команды знаменитостей на Матче всех звезд НБА. За эту команду выступит журналист.
«Яннис сообщил мне, что собирается выставить Шэмса на обмен. Я делаю это заявление публично», — изрек Риверс с улыбкой.
В официальном аккаунте «Милуоки» в Х появилась похожая шутка: «Только что стало известно, что начались переговоры о будущем Шэмса Чарании. Обсуждается, будет ли для него оптимальным вариантом остаться в команде знаменитостей Янниса или перейти в другую».