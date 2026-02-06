Джей Ар Смит: «Мне кажется, Леброн вернется в “Кливленд” этим летом»

"Отмечу, что это всего лишь предположения. Я не знаю. Это все лишь предположения, но у нас все еще есть групповой чат и все такое. Мы все еще общаемся, но, опять же, это только мое мнение, просто я думаю, что он вернется в Кливленд этим летом. Продолжит играть.
Не думаю, что это его последний год. У него нет необходимости продолжать играть, что-то доказывать, но у него все еще большой запас, он все еще может оказывать серьезное влияние и быть полезным. Особенно для такой команды, как нынешний «Кливленд», с теми игроками, которые у них уже есть", — произнес Джей Ар.
Узнать больше по теме
Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.Читать дальше