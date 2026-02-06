Ламело Болл получил неспортивный фол за подножку Джабари Смиту

Судьи оценили действия Болла неспортивным замечанием первой степени.
В одном из эпизодов матча против «Хьюстона» звезда «Шарлотт» Ламело Болл упал на паркет и уже лежа зацепил ногой и рукой пробегающего форварда «Рокетс» Джабари Смита.
