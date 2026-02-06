Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ламело Болл получил неспортивный фол за подножку Джабари Смиту

В одном из эпизодов матча против «Хьюстона» звезда «Шарлотт» Ламело Болл упал на паркет и уже лежа зацепил ногой и рукой пробегающего форварда «Рокетс» Джабари Смита.

Судьи оценили действия Болла неспортивным замечанием первой степени.

Встреча закончилась победой «Хорнетс» — 109:99. На счету Болла 20 очков (7 из 19 с игры), 6 подборов и 4 передачи.