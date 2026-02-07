У Василие Мицича конфликт с тренерским штабом Димитриса Итудиса в «Хапоэле»

Источник издания Sport 5 в клубе пролил свет на ситуацию в раздевалке: «Проблема в Василие Мициче. Он без сомнения отличный игрок, но пока у него проблемы с демонстрацией этого. Они не могут найти общий язык с тренерским штабом. Это стало сильнее проявляться в последние недели. Конфликт влияет на его выступление».
Мицич — самый высокооплачиваемый баскетболист турнира — набирает 11,5 очка, 2,2 подбора и 4,2 передачи за 23,7 минуты в среднем. Разыгрывающий получил при переходе в «Хапоэль» дополнительную финансовую мотивацию в виде доли в клубе.