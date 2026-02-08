Полный список участников: Дэмиан Лиллард («Портленд»), Девин Букер («Финикс»), Кон Книппел («Шарлотт»), Донован Митчелл («Кливленд»), Норман Пауэлл («Майами»), Тайриз Макси («Филадельфия»), Джамал Мюррэй («Денвер»), и Бобби Портис («Милуоки»).
Дэмиан Лиллард, Девин Букер и еще шесть игроков стали участниками конкурса трехочковых бросков
НБА объявила состав участников конкурса трехочковых бросков, который пройдет во время уикенда всех звезд 2026 года в Лос-Анджелесе. Среди них оказался ветеран «Портленда» Дэмиан Лиллард, который, восстанавливается после разрыва ахиллова сухожилия.