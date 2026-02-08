Дэмиан Лиллард, Девин Букер и еще шесть игроков стали участниками конкурса трехочковых бросков

НБА объявила состав участников конкурса трехочковых бросков, который пройдет во время уикенда всех звезд 2026 года в Лос-Анджелесе. Среди них оказался ветеран «Портленда» Дэмиан Лиллард, который, восстанавливается после разрыва ахиллова сухожилия.