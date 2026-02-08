Ричмонд
«Динамика положительная». Генменеджер «Вашингтона» рассчитывает, что Энтони Дэвис сыграет в этом сезоне

Генеральный менеджер «Вашингтона» Уилл Доукинс заявил, что ожидает возвращения Энтони Дэвиса на площадку в текущем сезоне, однако точные сроки станут яснее во время перерыва на Матч всех звезд.

Источник: Спортс"

"План для ЭйДи [Энтони Дэвиса] сейчас — вернуться в Даллас и завершить реабилитацию. Во время перерыва на Матч всех звезд у него запланирован визит к врачу. Это очень важная встреча для нас — мы сможем оценить, на каком этапе находится его восстановление.

Он по‑прежнему работает на площадке. Начал выполнять индивидуальные упражнения, понемногу приступил к действиям в формате «2 на 2»… Динамика положительная", — подчеркнул Доукинс.

Ранее инсайдер Крис Хэйнс сообщал, что Энтони Дэвис пропустит остаток сезона с целью полного восстановления.