«Динамика положительная». Генменеджер «Вашингтона» рассчитывает, что Энтони Дэвис сыграет в этом сезоне

"План для ЭйДи [Энтони Дэвиса] сейчас — вернуться в Даллас и завершить реабилитацию. Во время перерыва на Матч всех звезд у него запланирован визит к врачу. Это очень важная встреча для нас — мы сможем оценить, на каком этапе находится его восстановление.
Он по‑прежнему работает на площадке. Начал выполнять индивидуальные упражнения, понемногу приступил к действиям в формате «2 на 2»… Динамика положительная", — подчеркнул Доукинс.
Ранее инсайдер Крис Хэйнс сообщал, что Энтони Дэвис пропустит остаток сезона с целью полного восстановления.