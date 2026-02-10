Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Пистонс» и «Хорнетс» устроили потасовку с обменом ударами, вылившуюся в четыре удаления

В третьей четверти матча «Шарлотт» — «Детройт» между центровым «Пистонс» Джейленом Дюреном и форвардом «Хорнетс» Муссой Диабате вспыхнул конфликт, вовлекший других игроков и тренерские штабы команд.

В другой части площадки форвард «Шарлотт» Майлз Бриджес также начал стычку с центровым «Детройта» Айзейей Стюартом.

По итогам эпизода судьи удалили из игры всех четырех баскетболистов.

Матч закончился победой «Пистонс» — 110:104.