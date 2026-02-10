«Пистонс» и «Хорнетс» устроили потасовку с обменом ударами, вылившуюся в четыре удаления

В другой части площадки форвард «Шарлотт» Майлз Бриджес также начал стычку с центровым «Детройта» Айзейей Стюартом.
По итогам эпизода судьи удалили из игры всех четырех баскетболистов.
Матч закончился победой «Пистонс» — 110:104.
В третьей четверти матча «Шарлотт» — «Детройт» между центровым «Пистонс» Джейленом Дюреном и форвардом «Хорнетс» Муссой Диабате вспыхнул конфликт, вовлекший других игроков и тренерские штабы команд.
