Шэмс Чарания: «Джейсон Тейтум отлично выглядел на первой полноценной тренировке “5 на 5”

«Хорошая новость в том, что Джейсон Тейтум полноценно участвовал в своей первой тренировочной игре “пять на пять” с игроками основного состава “Селтикс”, баскетболистами на двусторонних контрактах и игроками из G-лиги, а не только с тренерами. Все, с кем я общался после тренировки в понедельник, отмечали, что Тейтум выглядел отлично и постепенно наращивает нагрузку.
Последние 10 дней он уже играл «пять на пять» с тренерами, но это совсем другой уровень. При этом сроки возвращения Тейтума остаются неясными.. Ему еще предстоит пройти ряд этапов. И в конце всего этого процесса около дюжины человек соберутся в комнате и будут решать, полностью ли Джейсон готов с медицинской точки зрения и психологически", — сообщил Чарания в эфире ESPN.