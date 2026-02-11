Митч Джонсон: «Семь команд представлены несколькими игроками на Матче звезд. У “Сперс” один, а мы ведь неплохо играем против топ-соперников»

Не умаляю заслуг тех, кто был назван участником Матча всех звезд, потому что в НБА много отличных игроков. Но раз так вышло, что мы заслуживаем только одного представителя на Матче всех звезд, это должно означать, что безумное количество людей считают Виктора Вембаньяму одним из главных претендентов на звание MVP. Спасибо за ваш вопрос", — произнес Джонсон.