Стив Керр: «Если Эл Хорфорд будет играть подобным образом, мы будем ориентироваться на него»

"Без Стефа все по-другому. Его отсутствие кардинально влияет на наше нападение, на то, как мы можем собирать нашу пятерку. Стеф сам по себе решает все наши проблемы с растягиванием пространства.
Без Стефа и Джимми у нас проблемы с набором очков. Получается, что лучше оставаться с одним «большим». Пока Эл Хорфорд играет подобным образом, мы будем ориентироваться на него и собирать «маленькую» пятерку.
Пока все будет так. Все может измениться через неделю, надо адаптироваться", — заключил главный тренер Стив Керр.