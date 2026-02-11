Бретт Сигел: «Эйжа Уилсон и Бэм Адебайо могут стать лицами женского и мужского клубов “Голден Стэйт”

Принадлежащий владельцу «Уорриорз» Джо Лэйкобу новый клуб женской НБА планирует подписать Уилсон в качестве свободного агента.
«Адебайо — игрок, которым “Уорриорз” интересовались в течение последнего года, у него по-прежнему хорошие отношения с Джимми Батлером.
Уилсон, четырехкратная MVP WNBA, станет ключевой целью для Лэйкоба и «Валькирий» на рынке свободных агентов, как информируют источники. Почему это важно для «Уорриорз»? Уилсон и Адебайо вместе уже много лет. То, что эти двое могут стать лицами обоих клубов «Голден Стэйт», безусловно, заслуживает внимания", — пишет журналист.