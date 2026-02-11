Ричмонд
Дядя Кавая Деннис Робертсон получал откаты от «Клипперс» (Пабло Торре)

В последнем разоблачении мошеннической схемы с участием «Клипперс» и Кавая Ленарда журналист Пабло Торре сделал еще одно громкое заявление.

Источник: Спортс"

По словам Торре, дядя Кавая Деннис Робертсон якобы угрожал уволить личного тренера Ленарда из «Клипперс», если тот не заплатит 10% «агентского вознаграждения». Отмечается, что «Клипперс» не только знали об этой договоренности, но и активно поддерживали ее, чтобы Робертсон мог заработать больше денег.

С учетом того, что Деннис не работал в «Клипперс» подобный расклад предполагает наличие у него некой негласной власти в организации. Торре привел цитату бывшего генерального менеджера команды Майкла Уингера: «Сколько, черт возьми, мы заключили с Каваем этих тайных сделок?».

Торре рассказал о различных ООО, с помощью которых Ленард и его дядя якобы заработали миллионы на откатах, обеспечив себе при этом тайное влияние в клубе.

Робертсон известен тем, что просил у боссов «Рэпторс» долю в собственности хоккейного клуба «Торонто Мэйпл Лифс», когда стороны обсуждали возможное продление контракта.