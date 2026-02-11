Ричмонд
Виктор Вембаньяма набрал 40 очков за 26 минут в разгромной победе над «Лейкерс»

«Лейкерс» вышли на домашний матч со «Сперс» (108:136) без своих трех звезд. Игра с самого начала пошла под диктовку гостей. Виктор Вембаньяма набрал 25 очков уже в первой четверти, обновив личный рекорд в рамках одной 12-минутки.

Всего на его счету 40 очков за 26 минут (13 из 20 с игры, 4 из 6 из-за дуги, 10 из 12 с линии), а также 12 подборов, 2 перехвата и 1 блок-шот.

Вембаньяма ушел на скамейку в 3-й четверти и больше не принимал участия во встрече.