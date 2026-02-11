Ричмонд
Кевин Дюрэнт провел 1000-й матч с 20 очками и более (26) в победной встрече с «Клипперс»

Кевин Дюрэнт стал самым результативным игроком матча «Хьюстона» против «Клипперс» (102:95).

На счету форварда 26 очков (8 из 22 с игры, 3 из 7 из-за дуги, 7 из 7 с линии), 6 подборов, 3 передачи на 5 потерь и 2 перехвата.

Дюрэнт провел 1000-й матч в карьере с 20 очками и более. Кроме него до этой планки добирались только Леброн Джеймс, Карл Мэлоун и Карим Абдул-Джаббар.

