Кендрик Перкинс: «Вулвз» сливали тренера до победы в матче с «Атлантой»

Эксперт Кендрик Перкинс считает, что баскетболисты «Миннесоты» пытались добиться отставки главного тренера Криса Финча.

Источник: Спортс"

«Вулвз» сливали тренера до победы в матче с «Атлантой».

Вспомните слова Гобера об отсутствии желания у команды. Сколько уже всего нехорошего вышло из их раздевалки за этот сезон. Сколько уже раз", — заявил бывший игрок НБА.