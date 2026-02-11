«Интер Майами» стал самым дорогим клубом МЛС — 1,45 млрд долларов. Команда Месси — 116-я по стоимости среди всех клубов североамериканских лиг (Sportico)

Средняя оценка всех 30 клубов МЛС составляет 767 млн долларов, что на 6% больше прошлогоднего показателя и на 39% выше по сравнению с первой оценкой МЛС от Sportico в 2021 году. Согласно отчету, совокупная стоимость клубов МЛС достигает 23 млрд долларов.