«Интер Майами» стал самым дорогим клубом МЛС — 1,45 млрд долларов. Команда Месси — 116-я по стоимости среди всех клубов североамериканских лиг (Sportico)

«Интер Майами» впервые стал самым дорогим клубом МЛС.

Согласно отчету, опубликованному изданием Sportico, клуб, за который выступает Лионель Месси, оценивается в 1,45 млрд долларов. «Майами» увеличил свою стоимость на 22%, опередив «Лос-Анджелес» (1,4 млрд долларов), занимавший первое место в течение предыдущих четырех лет.

Отмечается, что уже пять клубов МЛС перешагнули отметку в 1 миллиард долларов. В первую пятерку также входят «Лос-Анджелес Гэлакси» (1,17 млрд долларов), «Атланта» Алексея Миранчука (1,14 млрд долларов) и «Нью-Йорк Сити» (1,12 млрд долларов).

Средняя оценка всех 30 клубов МЛС составляет 767 млн долларов, что на 6% больше прошлогоднего показателя и на 39% выше по сравнению с первой оценкой МЛС от Sportico в 2021 году. Согласно отчету, совокупная стоимость клубов МЛС достигает 23 млрд долларов.

Несмотря на рост, клубы МЛС по-прежнему значительно уступают по стоимости командам из НФЛ, НБА, МЛБ и НХЛ.

Среди всех пяти лиг «Интер Майами» занимает 116-е место из 154 команд. Лидируют в рейтинге «Даллас Ковбойс» (НФЛ, 12,8 млрд долларов), «Голден Стэйт» (НБА, 11,33 млрд долларов) и «Лос-Анджелес Рэмс» (НФЛ, 10,43 млрд долларов).

Регулярный сезон МЛС 2026 года стартует 21 февраля матчем между «Лос-Анджелесом» и «Интер Майами».