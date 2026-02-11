Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NCAA проведет матч открытия сезона-2026/27 в Риме, игру может посетить папа римский

Национальная ассоциация студенческого спорта (NCAA) планирует открыть баскетбольный сезон-2026/27 матчем в Риме. По информации CBS Sports, 1 ноября 2026 года на арене «PalaTiziano» встретятся команды университетов Вилланова и Нотр-Дам.

Источник: Спортс"

Стороны находятся на финальной стадии переговоров: официального анонса пока не было, но оба университета настроены реализовать проект. Особую интригу придает тот факт, что нынешний понтифик, папа Лев XIV, является выпускником «Виллановы». Источники сообщают, что руководители программ уже контактировали с ним, и участие папы римского в церемонии открытия не исключено.