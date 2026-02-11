«Индиана» рассматривала Джарретта Аллена и Оньеку Оконгву в качестве альтернативы Ивице Зубацу

Аллен связан с «Кавальерс» трехлетним контрактом на 90 миллионов долларов до 2029 года. Оконгву зарабатывает в среднем 15,5 миллиона за сезон по действующему четырехлетнему соглашению с «Хокс». Средняя годовая зарплата Зубаца составляет 19,6 миллиона, что делает его одним из наиболее сбалансированных по соотношению цены и качества центровых в лиге.