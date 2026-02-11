«Панатинаикос» предложил Найджелу Хэйс-Дэвису контракт на 2,5 года с общей суммой выплат 12,2 млн евро

Напомним, Хейз-Дэвис готовится вернуться в Европу после неудачного отрезка в НБА, где он выступал за «Финикс». В прошлом сезоне он привел «Фенербахче» к чемпионству в Евролиге, был признан MVP «Финала четырех» и теперь близок к тому, чтобы продолжить карьеру в Греции. Переговоры с «Панатинаикосом», по данным источника, находятся в продвинутой стадии.