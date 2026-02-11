Вашингтон
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Кто‑то из его окружения берет слишком много еды». Стали известны детали конфликта Куминги с «Уорриорз»

Джонатан Куминга, как сообщается, столкнулся с необычными претензиями со стороны руководства «Голден Стэйт» на фоне достигшего пика в этом сезоне напряжения между клубом и игроком.

По информации журналиста ESPN Энтони Слэйтера, Куминге сообщили, что кто‑то из его окружения берет слишком много еды из лаунж-зоны для родственников и гостей игроков «Уорриорз».

"Он знал, что руководство хочет придраться к нему за пропуск мероприятия, на котором команда просила его присутствовать, и указать, что кто‑то из его окружения берет слишком много еды из семейной комнаты.

По словам нескольких источников, на пятом году сотрудничества претензии между игроком и клубом стали «мелочными». И многие считали, что эти отношения стоило завершить еще годами ранее", — сообщает Слэйтер.

В итоге «Голден Стэйт» обменяли Кумингу и Бадди Хилда в «Атланту» на Кристапса Порзингиса — эта сделка поставила точку в затянувшейся драме.