«Кто‑то из его окружения берет слишком много еды». Стали известны детали конфликта Куминги с «Уорриорз»

По информации журналиста ESPN Энтони Слэйтера, Куминге сообщили, что кто‑то из его окружения берет слишком много еды из лаунж-зоны для родственников и гостей игроков «Уорриорз».
"Он знал, что руководство хочет придраться к нему за пропуск мероприятия, на котором команда просила его присутствовать, и указать, что кто‑то из его окружения берет слишком много еды из семейной комнаты.
По словам нескольких источников, на пятом году сотрудничества претензии между игроком и клубом стали «мелочными». И многие считали, что эти отношения стоило завершить еще годами ранее", — сообщает Слэйтер.
В итоге «Голден Стэйт» обменяли Кумингу и Бадди Хилда в «Атланту» на Кристапса Порзингиса — эта сделка поставила точку в затянувшейся драме.