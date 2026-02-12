Томислав Томович о победе над «Мегой»: «Несмотря на то, что мы утратили шанс квалифицироваться дальше, наша работа продолжается»

«В первую очередь, мне очень понравилось отношение моих игроков к сегодняшнему матчу. Несмотря на то, что мы утратили шанс квалифицироваться дальше, наша работа продолжается — мы строим команду, и для нас важна каждая тренировка и каждая игра, особенно, против такого талантливого соперника, как “Мега”.