Томислав Томович о победе над «Мегой»: «Несмотря на то, что мы утратили шанс квалифицироваться дальше, наша работа продолжается»

«В первую очередь, мне очень понравилось отношение моих игроков к сегодняшнему матчу. Несмотря на то, что мы утратили шанс квалифицироваться дальше, наша работа продолжается — мы строим команду, и для нас важна каждая тренировка и каждая игра, особенно, против такого талантливого соперника, как “Мега”.
Несмотря на то, что мы пропустили больше 100 очков, похвалю нашу оборону: нам не раз удавалось хорошо останавливать атаку соперника, во второй половине в паре эпизодов мы заставили их нарушить правило 24 секунд.
Просто и мы, и они играем в высоком темпе, с быстрыми владениями, отсюда такая результативность. Надеюсь, зрителям понравилось. И, конечно, я рад, что мы смогли порадовать победой болельщиков, которые всегда нас превосходно поддерживают", — добавил Томович.
Этот матч стал самым результативным в истории WINLINE Basket Cup — команды набрали на двоих 211 очков.