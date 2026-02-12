Вашингтон
Кэм Томас набрал 34 очка и 4 подбора во втором матче за «Бакс»

Защитник Кэм Томас в среду провел второй матч после перехода в «Милуоки».

Экс-игрок «Нетс» набрал 34 очка, 4 подбора и 2 передачи в победной встрече с «Мэджик» (116:108).

Томас провел на площадке 25 минут, выйдя со скамейки.

«Бруклин» ранее не смог обменять Кэма перед дедлайном и отчислил 24-летнего снайпера.